Malick Thiaw, difensore del Milan, ha parlato a Sky dopo la partita di Europa League contro il Rennes. Le sue dichiarazioni

Malick Thiaw a Sky dopo Milan Rennes.

RIENTRO – «Sono molto contento anche per il mio ritorno. Mi sono sentito bene, non è stato un momento facile. Anche per la squadra è stata una partita importante».

GABBIA E KJAER – «Loro han fatto molto bene, gli faccio i complimenti».

HA ACCORCIATO I TEMPI DI RECUPERO – «Sì, era un momento difficile. Ma ho lavorato con pazienza, non ho rischiato niente»

EUROPA LEAGUE – «Possiamo vincerla, ma ora abbiamo un’altra partita contro il Rennes che è la più importante».

The post Thiaw a Sky: «L’infortunio non è stato facile, ho lavorato con pazienza. Possiamo vincere l’Europa League» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG