Thiaw recupera o no per Napoli Milan? Si va verso questa scelta in vista della sfida Champions di domani sera

Thiaw è uno tra i calciatori in dubbio per la sfida di domani in Champions League contro il Napoli.

Secondo quanto riportato da Sky, il difensore rossonero si è allenato a parte ma dovrebbe partire con la squadra.

