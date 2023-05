In vista del match contro la Juventus, la calciatrice delle Inter Women Frederikke Thøgersen ha rilasciato una dichiarazione

Ai microfoni di InterTv, Frederikke Thøgersen, uno degli ultimi innesti delle Inter Women, parla così in vista dell’incontro di domani contro la Juventus.

INTER- «Sto bene. Abbiamo avuto tempo per recuperare dall’ultima gara, oltre a un turno di riposo. Credo ci abbia fatto molto bene dal punto di vista mentale, perchè è stato un periodo difficile per noi. In qualche partita abbiamo giocato molto bene e secondo me meritavamo di più. Penso che dobbiamo essere più lucide in entrambe le fasi di gioco. Ci sono state delle partite in cui abbiamo dominato, ma non siamo state abbastanza brave nè in attacco nè in difesa».

INTER-JUVE- «E’ contro la Juventus che abbiamo giocato il nostro miglior calcio da squadra. Abbiamo giocato molto bene e non dobbiamo dimenticare questo aspetto. Bisogna aver fiducia nelle nostre capacità e, come dicevo prima, essere più lucide. Dopo aver dato del filo da torcere alla Juventus, è arrivato il nostro momento di portare a casa un risultato positivo».

L’articolo Thogersen, Inter Women: «Con la Juve il nostro miglior calcio» proviene da Inter News 24.

