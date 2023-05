Enzo Bucchioni ha detto la sua sul percorso in campionato dell’Inter, dopo la vittoria matematica del Napoli dello Scudetto

Ai microfoni di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni parla così del percorso di campionato disputato dall’Inter in questa stagione dominata dal Napoli di Spalletti:

INTER- «Ho visto altre Inter giocare bene, come quella di Simoni per esempio o quella di Conte per stare in tempi più recenti. È una squadra forte, ha un ottimo organico e sta giocandosi una semifinale di Champions League andando avanti dopo aver superato molti ostacoli. Da Inzaghi certo ci aspettiamo di più, qualche colpa ce l’ha, ma di sicuro è evidente che abbia fatto meglio della Juventus di Allegri».

