Marcus Thuram ha rivelato tante curiosità su sé stesso e sulla sua carriera recente in un’intervista rilasciata al canale YouTube della Lega Serie A. “Hakan e anche Arna sono come i miei due grandi fratelli. Mi aiutano molto, scherzano con me, mi aiutano prima della partita a fare delle belle partite e fuori fanno tanto, ma non posso dire tutto qua (ride, ndr)”.

Il rapporto col padre

“Mi parla molto, mi aiuta dentro e fuori dal campo. Ma se c’è veramente una cosa che devo dire sul mio rapporto con lui è che veramente è sempre, sempre, sempre dietro di me. Anche a 26 anni pensa che sono ancora un bambino (ride, ndr). Quando ho fatto una bella partita, un gol, un assist, so che non parlerà forse di questo, ma di quello che ho sbagliato, ma va bene così anche perché mi fa imparare molto”.

Marcus Thuram

L’obiettivo

“Da quando ho firmato all’Inter so che l’Inter comincia il campionato per vincerlo. Il campionato è molto lungo ed è ancora presto per parlare della seconda stella, ma proviamo ad imparare in ogni allenamento e fare il meglio possibile ogni partita. Dall’inizio della stagione abbiamo fatto bei risultati e proviamo a continuare così”.

