L’attaccante dell’Inter Marcus Thuram racconta i suoi primi mesi in nerazzurro.

Marcus Thuram ha rilasciato un’intervista a Sky sport in cui parla anche dell’intesa con Lautaro Martinez. “Il mio arrivo è stato un bel momento: una nuova esperienza, una scoperta di una nuova squadra, un nuovo campionato, una nuova città. Sto provando a imparare e a godermi ogni secondo. Avevo già parlato con Piero (Ausilio, ndr) due anni fa, prima di farmi male. Lui mi vedeva come un attaccante centrale e questo mi aveva fatto pensare che l’Inter fosse per me la miglior scelta. Lautaro? Un campione, fra i migliori attaccanti al mondo. Penso che chiunque giochi con lui può trovare il gol facilmente“.

esultanza gol Lautaro Martinez

Sulle avversarie

“Non conoscevo il Maradona, i compagni mi avevano parlato un po’ dello stadio e dell’ambiente: è stata una bella partita in un bello stadio. Scudetto? Non è lotta a due, anche perché non giochiamo contro la Juventus ogni weekend (ride, ndr). Ci sono varie squadre in lotta, vedremo a fine campionato. Cosa scelgo tra scudetto, Champions o Europeo con la Francia Se lo dico non si realizza“.

Sulla sua famiglia

“Con mio padre parlo spesso del calcio, della vita, di come cresce un calciatore e un uomo. Mi ha aiutato tanto a essere la persona che sono oggi. Un consiglio che mi ha dato? Di fare quello che mi piace e di godermi quello che faccio quando entro in campo. Mi ha insegnato il rispetto per la gente, che siamo tutti uguali e che dobbiamo tutti vivere insieme. Mio fratello Kephren? Gli dico di giocare e di provare a diventare sempre più forte a ogni allenamento e a ogni partita, e sono fiero di lui“.

L’articolo Thuram: “Il mio arrivo è stata una bella esperienza, chiunque giochi con Lautaro può segnare facilmente” proviene da Notizie Inter.

