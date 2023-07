Thuram, la FOTO alla presentazione del figlio all’Inter e quel gesto allo stemma interista: i tifosi della Juve non la prendono bene

Oggi è stato il giorno della presentazione di Marcus Thuram con l’Inter. Il giocatore francese è figlio di Lilian, ex difensore di Juve e Parma, presente oggi al momento della firma con i nerazzurri.

L’ex difensore bianconero sorride soddisfatto per la scelta fatta dal figlio maggiore, ed indica addirittura lo stemma dei meneghini in sede: una foto che non ha fatto piacere a tanti suoi ex tifosi.

