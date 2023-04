Le parole di Lilian Thuram, ex difensore francese di Parma e Juventus, sul razzismo in Italia negli ultimi anni

Lilian Thuram è intervenuto a La7 per parlare del razzismo in Italia.

PAROLE – «In Europa tante persone vogliono normalizzare il razzismo. Non possono dire apertamente che sono razziste, ma parlano di “noi” e “loro”. Io sono nero e dal mio punto di vista l’Italia è molto più razzista di prima, perché prima non c’era questo governo. Se uno dice che non è cambiato niente, forse è perché è bianco. Io sono francese, quando la Le Pen arriva al secondo turno delle elezioni, io e la mia famiglia abbiamo avuto paura. Non si fanno battute sul razzismo».

L’articolo Thuram: «L’Italia è peggiorata, è molto più razzista» proviene da Calcio News 24.

