Thuram strega Podolski: «L’Inter ha fatto un affare». Così l’ex nerazzurro sull’attuale centravanti di Inzaghi

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport Lukas Podolski ha tessuto le lodi dell’interista Marcus Thuram.

LAUTARO E THURAM – «Seguo Marcus da quando giocava in Germania, è un calciatore importante. Fare coppia con Lautaro non era semplice, perché l’argentino è una macchina da gol e Thuram doveva trovare un altro modo per rendersi utile alla squadra. In questo è stato bravissimo: si sacrifica, sfrutta gli spazi, è attento in fase difensiva e aggiunge qualità alla manovra. L’Inter ha fatto un affare».

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE A PODOLSKI

L’articolo Thuram strega Podolski: «L’Inter ha fatto un affare» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG