Calciomercato Milan, svelato l’identikit dell’acquisto tipo di RedBird: TUTTI i dettagli e gli aggiornamenti

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha parlato di Noah Okafor, attaccante rossonero che venerdì ha deciso la delicata sfida dell’Olimpico tra la Lazio di Sarri e i rossoneri di Pioli.

Secondo quanto scritto dal quotidiano, lo svizzero (arrivato in estate dal Salisburgo per una quindicina di milioni) rientra nell’identikit dell’acquisto del Milan di RedBird. Anche in futuro si andrà in questa direzione.

