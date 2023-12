Tiago Pinto, general manager della Roma, ha così parlato prima il fischio d’inizio del match contro il Napoli

Tiago Pinto ha così parlato a Dazn. Il gm della Roma ha affrontato anche il discorso sull’ex Juve Bonucci.

OBIETTIVI – «I bilanci si fanno a fine stagione. Vogliamo vincere quest’ultima partita dell’anno in casa. La corsa Champions sarà fino alla fine con tante squadre in mezzo che stanno lavorando bene».

BONUCCI – «Sono stato sempre chiaro. Se c’è un reparto dove siamo in insufficienza numerica è quello dei centrali, ma abbiamo paletti importanti che non permettono di scegliere chi vogliamo in assoluto. Abbiamo tempo, ragioniamo su cosa dobbiamo fare. Non faccio altri commenti, ci sono tanti nomi e magari qualcuno lo beccano».

