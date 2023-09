Tifosi Bologna ancora all’attacco con un nuovo striscione dopo le polemiche di settimana scorsa. Continua la loro protesta

«Gravina l’avevi annunciato e il brand della Juve hai tutelato» è il polemico striscione apparso al Dall’Ara in occasione di Bologna-Cagliari di oggi.

Continua la polemica dei tifosi emiliani, ancora infuriati per l’arbitraggio di Di Bello di settimana scorsa. Nessun accenno, ovviamente, al possibile rigore non fischiato per il fallo di Moro su Chiesa.

