In conferenza stampa, il tecnico del Pescara Zdenek Zeman ha così parlato dopo il 3-1 alla Juventus Next Gen.

LE PAROLE – «Sono contento per il risultato e per il primo tempo dove abbiamo fatto bene. Nel secondo ci siamo limitati a controllare e abbiamo corso dei rischi. Cuppone ha fatto bene, mentre Squizzato deve giocare maggiormente in verticale. Fisicamente siamo a posto, tatticamente dobbiamo crescere ancora come squadra. Contro altri club non basta una prestazione come quella che abbiamo visto con la Juve».

