Il tecnico della Juventus Next Gen Massimo Brambilla ha così parlato dopo il ko per 3-1 contro il Pescara. Le dichiarazioni riprese da TuttoC.com.

LE PAROLE – «Siamo stati troppo leggeri e superficiali dentro la nostra aera di rigore e la qualità dei giocatori del Pescara ci ha poi punito. Da alcuni aspetti siamo indietro, abbiamo tanti giovani che arrivano anche dalla Primavera e sappiamo che c’è tanto da lavorare. Sul 3 a 1 potevamo segnare anche un altro gol per riaprire la partita ma loro sono forti, squadra costruita per i piani alti della classifica. Guardo però ai nostri errori, che in certe categorie poi si pagano».

