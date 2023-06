Sandro Tonali sempre più vicino al Newcastle: oggi le visite mediche del centrocampista con il suo futuro club

Ci siamo per Sandro Tonali al Newcastle. Oggi il centrocampista, come riferisce Fabrizio Romano, farà le visite mediche per conto degli inglesi in Romania, dove saranno presenti anche i suoi agenti Giuseppe Riso e Marianna Meccaci.

Il club britannico verserà nelle casse del Milan una cifra vicina ai 70 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Al ragazzo invece un contratto di sei anni da 8 milioni a stagione più bonus.

