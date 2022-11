Tonali: «Prima di questa partita non bisogna avere paura…». Le parole del centrocampista rossonero

Sandro Tonali ha parlato in conferenza stampa delle emozioni, paura e pressione, prima dell’importante match tra Milan e Salisburgo. Ecco le parole del centrocampista rossonero:

«Prima di questa partita non bisogna avere paura. Giusto ci sia pressione per una partita così importante, il Salisburgo è molto forte ed ha caratteristiche su cui abbiamo lavorato. Ma abbiamo lavorato molto su noi stessi che è la cosa più importante. La paura va lasciata da parte, dobbiamo mettere attenzione e lucidità ed affrontare la partita come sappiamo».

