Tony Khan commenta l’arrivo di Ballo-Touré al Fulham: «Terzino di grande talento ed esperienza». Le parole del co-proprietario del club inglese

Tony Khan ha commentato l’arrivo di Ballo-Touré ai microfoni dei canali ufficiali del Fulham. Ecco le parole del co-proprietario del club inglese sull’ormai ex rossonero:

Questa sera diamo il benvenuto anche a Fodé Ballo-Touré, in prestito dal Milan. È un terzino sinistro di talento e con grande esperienza, e il suo arrivo rafforzerà la profondità della rosa. Siamo contenti che Fodé si sia unito alla rosa di Marco e sia pronto a competere per noi in Premier League. Forza Fulham!

