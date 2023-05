Torino-Inter, Inzaghi pensa ad un ampio turnover: spazio ad Handanovic e a due giovani della Primavera

La Gazzetta dello Sport ipotizza la formazione dell’Inter scelta da Inzaghi per l’ultima giornata di campionato contro il Torino.

Handanovic tra i pali e D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni in difesa, con Bellanova e Gosens disposti sulle fasce. A centrocampo si parla di una maglia dal 1′ per Akinsanmiro insieme ad Asllani (regista) e Gagliardini, mentre in attacco Curatolo verrà affiancato da uno tra Dzeko, Lukaku e Lautaro, pronti a fare staffetta per non perdere il ritmo partita.

