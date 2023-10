Alberto Polverosi ha commentato la vittoria dell’Inter sul campo del Torin, soffermandosi sulla letalità di Thuram e Lautaro in area

La prestigiosa firma del Corriere dello Sport Alberto Polverosi scrive così dell’Inter e della vittoria conseguita sull’ostico campo del Torino.

La sua analisi si concentra soprattutto su Thuram e Lautaro, la coppia offensiva nerazzurra che non teme rivali in Italia.

INTER- «Di nuovo in testa alla classifica e se stasera la Juventus ferma il Milan, l’Inter resta lassù. Aveva bisogno di questa vittoria a Torino perché mancava una risposta decisa, almeno sul piano dei risultati. Aveva messo insieme 4 punti nelle ultime tre partite, aveva perso in casa col Sassuolo e sempre in casa era stata bloccata sul 2-2 dal Bologna.

L’Inter aveva dilapidato il tesoro dei 5 gol nel derby, proprio mentre il Milan si era ripreso da quella batosta. Doveva vincere per forza e c’è riuscita. Per quasi un’ora senza brillare, senza entusiasmare, senza incantare, ma alla fine ha travolto il Toro con la profondità del suo organico e la forza delle sue punte».

THURAM E LAUTARO- «Oggi Thuram e Lautaro formano la coppia d’attacco più potente, più ricca e più completa del campionato. Primo gol del francese, secondo dell’argentino, il fisico di Marc, il guizzo di Lautaro, nessun altro arriva ai loro livelli».

L’articolo Torino-Inter, Polverosi: «Doveva vincere per forza e c’è riuscita» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG