Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro il Sassuolo al Mapei Stadium.

PAROLE – «La squadra meritava di vincere, abbiamo creato tanto ma non siamo stati cinici. Dopo mezz’ora giocata in quel modo, andare in svantaggio non facile. Abbiamo rialzato la testa e trovato il pareggio, poi abbiamo avuto altre due o tre palle per poter vincere. Loro sono una buona squadra con grande qualità ed è un peccato aver pareggiato ma sono soddisfatto della prestazione. Salto di qualità? Manca sempre qualcosa, è normale. Questa prestazione, insieme ad altre passate, fanno capire che manca un pò per essere veramente forti. I ragazzi, però, fanno quello che gli chiedo e sono un ottimo gruppo».

L’articolo Torino, Juric: «La squadra meritava di vincere, abbiamo creato tanto ma non siamo stati cinici» proviene da Calcio News 24.

