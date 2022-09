Per sfruttare le tante occasioni create, Juric starebbe pensando di passare a un attacco a due contro il Sassuolo

Ivan Juric cambia il Torino e lo fa per ritrovare quel gol che nelle ultime partite stenta ad arrivare. Nel confronto con la passata stagione, i granata hanno due punti in più, ma anche tre reti in meno all’attivo. Eppure la squadra crea tante occasioni non riuscendo poi a sfruttarle.

E così, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sabato contro il Sassuolo il tecnico granata potrebbe cambiare passando dal doppio trequartista più l’attaccante al doppio centravanti più la sottopunta. A beneficarne potrebbe essere Pietro Pellegri che ha risolto tutti i problemi fisici e ha cominciato benissimo la stagione. Al suo fianco Radonjic, con Vlasic alle loro spalle.

L’articolo Torino, Juric lavora sull’attacco: avanza l’ipotesi due attaccanti proviene da Calcio News 24.

