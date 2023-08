Ricardo Rodriguez, terzino e capitano del Torino, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dopo l’amichevole contro il Lens

PAROLE – «Questi ragazzi mi rendono ogni giorno un capitano felice e orgoglioso di questo Toro. Siamo un bel gruppo. Dobbiamo crescere ancora, e abbiamo tutte le qualità per alzare l’asticella in diversi aspetti. C’è tutto il tempo: da questo test emergono buone indicazioni, abbiamo fatto abbastanza bene, manca ancora qualcosina. Gemello? Devo dire la verità: ha fatto veramente bene. Non era per nulla facile per lui, perché giocava di fronte a uno stadio pieno e, di fatto, era la sua prima partita vera dopo diciotto mesi. Deve continuare così, lavorando e rimanendo tranquillo».

