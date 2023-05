Il Torino sta già pensando al mercato estivo e la volontà è quella di confermare alcuni dei giocatori fondamentali per il gioco di Juric, tra cui Miranchuk

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il riscatto del russo sarebbe sceso a 11 milioni. Ancora non ci sono stati segnali dall’Atalanta, ma i granata proveranno a far di tutto per confermare il trequartista.

