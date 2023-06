Electronic Arts ha svelato la squadra della stagione della Serie A su FIFA 23. Ecco il Team of the Season (TOTS) della Serie A

Electronic Arts ha svelato la squadra della stagione della Serie A su FIFA 23. Ecco il Team of the Season (TOTS) della Serie A. Presenti 4 giocatori del Milan, tre titolari e uno schierato in panchina:

Primi XI: Wojciech SZCZESNY (Juventus) 93

Giovanni DI LORENZO (Napoli) 92

Gleison BREMER (Juventus) 93

Minjae KIM (Napoli) 89

Theo HERNANDEZ (Milan) 94

Sandro TONALI (Milan) 92

Adrien RABIOT (Juventus) 94

Nicolò BARELLA (Inter) 95

Khvicha KVARATSKHELIA (Napoli) 96

Rafael LEAO (Milan) 97

Victor OSIMHEN (Napoli) 97

Riserve:

Chris SMALLING (Roma) 94

Gabriel STREFEZZA (Lecce) 90

Paulo DYBALA (Roma) 95

Lautaro MARTINEZ (Inter) 95

Angel DI MARIA (Juventus) 93

Fikayo TOMORI (Milan) 92

Juan CUADRADO (Juventus) 91

The post TOTS Serie A Fifa 23: presenti 4 rossoneri appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG