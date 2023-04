L’iniziativa del Tottenham per i propri tifosi dopo il 6-1 subito contro il Newcastle. Tutti i dettagli in merito

Di seguito il comunicato del Tottenham che ha deciso di rimborsare i tifosi.

COMUNICATO – Come squadra capiamo la vostra frustrazione e la vostra rabbia. Non siamo stati abbastanza bravi. Sappiamo che le parole non sono abbastanza in situazioni del genere, ma credeteci, una sconfitta come questa fa male anche a noi. Apprezziamo il vostro supporto in casa e in trasferta e con questo in mente vorremmo rimborsare ai tifosi il biglietto per la partita a St. James Park. Sappiamo che questo non cambierà quanto accaduto domenica e daremoi tutto quello che potremo contro il Manchester United giovedì sera, quando, ancora una volta, il vostro tifo significherà tutto per noi. Insieme – e solo insieme, possiamo andare avanti.

