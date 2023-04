Totti: «Italiane in Europa Questo anno diverso. Speriamo che…». Le parole dell’ex capitano della Roma sulla stagione

Presente negli studi di DAZN, Francesco Totti ha parlato delle squadre italiane in Europa: da Milan e Inter a Roma e Juventus.

Ecco le sue parole: «Italiane in Europa Questo è stato un anno diverso. Dopo tantissimi anni che tutti si lamentavano che il calcio italiano fosse in difficoltà e non riuscisse mai ad arrivare in fondo alle competizioni europee, quest’anno è stata la miglior risposta. Speriamo che almeno una riesca ad ottenere un trofeo»

