A margine della presentazione, in un centro commerciale di Fiumicino, della statua di mattoncini Lego in suo onore, Francesco Totti ha parlato così delle squadre italiane in Europa. Le parole.

ITALIANE IN EUROPA – «In questo finale di stagione devono dare tutto. Stasera sarò davanti la tv per il derby Champions. Giovedì speriamo bene, mi auguro la finale sia tra Roma e Juventus, sarebbe un bel messaggio per il calcio italiano. Spero bene anche per la Fiorentina e, ovviamente, per l’italiana che andrà in finale di Champions League».

