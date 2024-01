Il giornalista Riccardo Trevisani ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’Inter analizzando il confronto tra titolari e riserve

Ospite di Pressing, Riccardo Trevisani ha continuato a parlare dell‘Inter confrontando i titolari con le riserve.

LE PAROLE – «L’Inter ha un dislivello tra i titolari e le riserve in attacco abbastanza importante, e fossi un dirigente nerazzurro cercherei di corsa un profilo sul mercato che sia più vicino a Marcus Thuram e Lautaro Martinez che agli altri due. La partita di Marko Arnautovic è stata buona ma è chiaro che con Lautaro l’Inter gioca in maniera diversa, come lo stesso Thuram».

