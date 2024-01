Ex Milan, Leonardo Bonucci potrebbe clamorosamente tornare in Italia a gennaio: dopo il no della Roma c’è la suggestione Genoa

Come riferito da Nicolò Schira, l’ex Milan Leonardo Bonucci, oggi all’Union Berlino, potrebbe clamorosamente tornare in Italia nonostante il no della Roma degli ultimi giorni.

Per il centrale italiano c’è infatti la suggestione Genoa se dovesse partire Dragusin.

The post Ex Milan, Bonucci torna in Italia Spunta la clamorosa suggestione appeared first on Milan News 24.

