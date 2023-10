Riccardo Trevisani dubita di Allegri: il giornalista è tornato a parlare della vittoria della Juve nel derby con il Torino

Riccardo Trevisani, al canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, ha così parlato del derby vinto dalla Juve.

LE PAROLE – «In assenza di Vlahovic e Chiesa non viene messo Milik ma Miretti e si dice che sia stato un addormentamento precedente per poi vincerla dopo. Io onestamente, non avendo avuto le coppe la Juventus, ci credo poco. Miretti dovrebbe essere l’ultima scelta, è quello con meno qualità ma che corre di più».

The post Trevisani dubita di Allegri: «Ci credo poco quando dice quella cosa» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG