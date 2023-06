Riccardo Trevisani dice la sua sulla possibile separazione tra Inter e Brozovic, dopo l’offerta dell’Al-Nassr

Dagli studi di Mediaset, Riccardo Trevisani si sofferma sull’Inter e sull’interesse di mercato degli ultimi giorni nei confronti di Marcelo Brozovic. Quanto peserebbe la cessione del croato?

INTER E BROZOVIC– «Ho visto l’Inter capace di farne a meno ma non so se lo farei. Giocatore talmente importante, talmente abituato a gare di alto livello, che magari sparisce con le piccole ma quando conta c’è sempre. Sarebbe difficile da sacrificare anche come tipologia di ruolo.

Si parla di Brozovic in uscita e di Frattesi in entrata, ma sono giocatori completamente diversi e hanno uno status diverso. Per Brozovic vale il discorso fatto per Dzeko che però ha 7 anni in più e una logica riesci a trovarla. Ma il peso e lo status di questi giocatori è il motivo per cui l’Inter è arrivata in finale di Champions League pur non avendo una delle prime rose ai nastri di partenza. Poi però il soldo comanda e su questo bisogna arrendersi»

