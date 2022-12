David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, ha parlato a Sky Sport sul futuro dei bianconeri e di alcuni giocatori

David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, ha parlato a Sky Sport sul futuro dei bianconeri e di alcuni giocatori. Le sue dichiarazioni:

JUVE – «Dovrà essere protagonista come racconta la sua storia. Ha giocatori forti e in più avrà un Di Maria campione del Mondo e il rientro di Pogba. Daranno qualcosa in più alla Juventus, c’è bisogno di giocatori simili per tornare in alto».

