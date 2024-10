L’ex amministratore delegato dell’Inter Ernesto Paolillo ha detto la sua sul momento attuale dei nerazzurri. Ernesto Paolillo si è mostrato molto ottimista sul futuro dell’Inter nonostante un inizio di stagione altalenante. “Il bilancio dell’avvio di stagione dell’Inter è assolutamente positivo. Non è eccezionale, ma i giocatori vengono da un’estate di lavoro e va bene così, migliorano di partita in partita”. “Inzaghi sa gestire molto bene la squadra, fa gruppo e amalgama molto bene i calciatori fra di loro, fa in modo che si trovino a suo agio in campo e in spogliatoio. Mi aspetto formule un po’ diverse però perché ormai questi meccanismi di gioco cominciano a essere compresi sempre di più”. Il rendimento degli attaccanti “La stanchezza del Toro è naturale, ha fatto un campionato fantastico, ha faticato tantissimo in estate con l’Argentina e ha rinunciato a parte delle vacanze per l’Inter… Ha bisogno di rifiatare, è logico sia così. Thuram […]

