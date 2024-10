Il responsabile del settore medico dell’Inter Piero Volpi spiega come limitare il più possibile il rischio di infortuni dei giocatori. Piero Volpi ha sottolineato a Radio Anch’io Lo Sport come ormai l’aumento del numero di infortuni accorsi ai calciatori sia un dato di fatto. “E’ un problema costante e in crescita l’infortunistica da anni è in lieve crescita e si fa fatica a contenere gli incidenti, sia quelli meno importanti e lunghi come le lesioni muscolari, che quelli articolari, più lunghi“. “Il calcio soffre di alcune situazioni difficilmente compatibili: una è la densità delle partite, abbiamo giocatori che giocano tutto l’anno anche due volte a settimana. Il problema non è giocare tanto, è allenarsi poco. Se giochiamo domenica e poi mercoledì in Coppa, abbiamo due allenamenti: martedì defaticante e mercoledì preparatorio per la partita”. La lamentela dei giocatori “Abbiamo avuto giocatori che hanno lanciato un grido d’allarme perché lo spazio tra gli Europei […]

