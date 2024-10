Stasera torna in campo la nazionale italiana per l’ultima partita della seconda pausa del campionato. Nella serata di oggi, la nazionale italiana di calcio, guidata da Luciano Spalletti, si appresta ad affrontare Israele in una partita che si profila cruciale per mantenere la leadership nel proprio girone delle Nations League. Dopo un pareggio conquistato contro il Belgio, gli azzurri cercano ora una vittoria convincente contro la squadra attualmente all’ultimo posto nel girone. Cambi in vista per gli azzurri Per questa partita, il C. T. italiano ha in mente alcuni cambi all’interno della formazione. Queste modifiche non sono solo frutto della necessità di fare rotazioni in un calendario fitto di impegni ma rispondono anche all’esigenza di gestire la questione delle diffide e di sperimentare soluzioni nuove in vista dei prossimi impegni. Le novità Guglielmo Vicario è pronto a difendere la porta al posto di un Gigio Donnarumma diffidato; allo stesso modo, […]

