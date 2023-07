Trubin sempre nel mirino. Ma lo Shakthar alza il muro: l’Inter pensa al piano B per il portiere ucraino

In casa Inter permane l’idea di aggiungere pure un altro portiere di maggiore prospettiva. E, come noto, il prescelto sarebbe il 21enne Trubin, il cui contratto con lo Shakthar Donetsk è in scadenza nel 2024. Il problema è che il club ucraino ha sparato subito alto, vale a dire oltre 30 milioni di euro, e non ha abbassato le sue pretese.

L’Inter ha in mente di continuare a “lavorare” su questo fronte, ma non è disposta a pagare più di una dozzina di milioni, insieme ad una piccola percentuale sulla rivendita. Se il muro dello Shakthar dovesse resistere, il piano B è Audero della Sampdoria. A riportarlo è Tuttosport.

L’articolo Trubin sempre nel mirino. Ma lo Shakthar alza il muro: l’Inter pensa al piano B proviene da Inter News 24.

