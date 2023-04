Tudor Juve, arrivano conferme anche dalla Francia su un possibile ritorno in bianconero del tecnico croato: il piano

Secondo quanto riferisce L’Equipe, la Juventus si starebbe guardando intorno nonostante le tante conferme su Allegri. Il tecnico livornese al momento non sarebbe a rischio, ma i recenti risultati stanno facendo riflettere la società, che ha un solo nome in testa per il suo sostituto.

Si tratta di Igor Tudor, per il quale arrivano appunto conferme anche dalla Francia dopo le indiscrezioni delle scorse settimane. Il croato tornerebbe volentieri a Torino per un ruolo di primo piano e su questo potrebbe far leva il club bianconero, convinto da lui per la sua juventinità e per come conosce già un ambiente in cui si respira un’aria sempre più pesante.

The post Tudor Juve, conferme anche dalla Francia: così può tornare! Il piano appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG