Nuovo ds Juve, a volte ritornano: il club bianconero pensa anche ad una vecchia idea come alternativa a Giuntoli

Come riferito da Tuttosport, Cristiano Giuntoli è il primo nome sulla lista della Juventus per il ruolo di direttore sportivo, ma allo stesso tempo la società valuta anche nomi alternativi.

E’ l’esempio di Giovanni Sartori, dt del Bologna e già in passato accostato al club bianconero prima del suo approdo in rossoblù. Ma la strada per Torino, racconta il quotidiano, potrebbe riaprirsi a sorpresa nel caso si complicassero le altre piste.

