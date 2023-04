Vlahovic in crisi: mal di gol, Allegri e futuro forse senza Europa. Pensa di lasciare la Juve e gli agenti lo hanno offerto al Bayern

Come scrive La Stampa Dusan Vlahovic ha realizzato la miseria di 8 reti in Serie A (la sua media-gol è passata da uno ogni 122 minuti all’attuale di 206’) e l’ultima gioia risale a 81 giorni fa con la doppietta di Salerno. Un ricordo già sbiadito e in totale sono 10 le partite consecutive di campionato senza reti, per un digiuno record di 789 minuti: un’eternità per uno come lui, che vive per segnare, ma anche un problema per una società che nel gennaio 2022 ha investito 80 milioni di euro per averlo.

Il mal di gol di Vlahovic, poi, si associa anche a qualche mal di pancia per un futuro ancora tutto da decifrare. Lo scenario di una Juve fuori dall’Europa non viene preso in considerazione dall’attaccante classe 2000 e i suoi agenti hanno già iniziato a sondare il terreno per un cambio di squadra, riallacciando i contatti con alcuni club di Premier (Arsenal e Manchester United) oltre a proporsi al Bayern Monaco che sta cercando un centravanti. Il club bianconero non considera Vlahovic incedibile e un’offerta vicina ai 70 milioni di euro può agevolare l’addio dopo soli 18 mesi. L’ipotesi di andare via, a maggior ragione con la conferma di Allegri, sarebbe più di una tentazione.

