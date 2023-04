Bologna Juve, il fuoriclasse di Allegri è stanco: possibile turno di riposo per il centrocampista bianconero

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport Adrien Rabiot è in dubbio per Bologna-Juve.

Il francese è parso un po’ stanco negli ultimi allenamento e per questo potrebbe anche andare incontro a un turno di riposo contro i felsinei. Allegri, che fatica a rinunciare ad Adrien, deciderà in extremis.

