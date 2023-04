Zanetti: «5 maggio 2002 delusione enorme, fu una sofferenza». Le parole del vice presidente dell’Inter sullo scudetto vinto dalla Juve

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ad un evento della Confindustria Lecco e Sondrio è tornato sullo scudetto perso il 5 maggio 2002 a favore della Juve.

IL 5 MAGGIO – «Lo scudetto perso il 5 maggio fu una delusione enorme, fu una sofferenza vedere i tifosi tristi. Dopo il 2002 le strade erano due: andare via o rimanere. Io ho sempre creduto che stavamo lavorando bene e credevo che sarebbe arrivato il nostro momento. Se riesci a rialzarti poi diventi molto più forte e poi per me l’Inter, così come per Moratti, è sempre stata una famiglia. Il 22 maggio fu un momento unico, una notte che rimarrà sempre dentro di noi e di tutti i tifosi dell’Inter. Una gioia che non avrà mai fine anche perché abbiamo scritto una pagina di storia importante di una società come l’Inter. Euroderby col Milan del 2003? Difficile da digerire, era un derby e fummo eliminati senza perdere».

