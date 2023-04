Marinozzi sentenzia: «La Juve ha fallito tutti gli obiettivi». Le parole del giornalista sulla stagione dei bianconeri

Il giornalista Andrea Marinozzi dagli studi di Sky Sport ha parlato della stagione della Juve dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro l’Inter.

LE DICHIARAZIONI – «La Juve spesso si è affidata alle giocate dei suoi giocatori, ma Di Maria non è più brillante come lo era un mese fa. Aspettiamo l’Europa League per un giudizio finale, ma la stagione de bianconeri è negativa: hanno fallito tutti gli obiettivi».

