Tudor Marsiglia, l’ex Juve allo scoperto: «Futuro? Dico questo». Le dichiarazioni del tecnico

Igor Tudor, in conferenza stampa, ha risposto così sul suo futuro a Marsiglia. Queste le parole dell’ex Juve.

TUDOR – «Sono belle parole da parte sua, mi rende felice. Ho sempre dimostrato il mio apprezzamento per i dirigenti e lo faccio anche oggi. Il dopo non è importante. Non voglio non voglio per parlare del futuro. Voglio solo concentrarmi sulla partita di domenica. Non mi piace parlare di queste cose pubblicamente, soprattutto prima della fine della stagione».

