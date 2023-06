Tudor prima alternativa ad Allegri: i motivi per cui è apprezzato dalla Juve e dai tifosi. Subito dietro il croato c’è Motta

Secondo Tuttosport resta Igor Tudor la prima soluzione per la Juventus in caso di separazione con Massimiliano Allegri. L’ingaggio da 2 milioni rientra nei nuovi paletti del club così come il dna bianconero e gli ottimi risultati recenti tra Udinese,Verona e Marsiglia.

I tifosi ne apprezzerebbero il gioco dinamico e aggressivo. Resiste Thiago Motta, più defilati Italiano e Conceiçao su cui c’è anche il Napoli. Mentre Palladino è ormai sullo sfondo.

