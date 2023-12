5 partite a porte chiuse e 60 mila euro di multa: arriva la sanzione all’Ankaragucu per l’aggressione del presidente all’arbitro

L’Ankaragucu se la cava con poco. Ieri sera la federcalcio turca ha deciso di sanzionare la squadra del presidente Faruk Koca con appena 5 turni a porte chiuse e una sanzione di 60 mila euro per l’aggressione all’arbitro Halil Umut Meler.

Intanto, mentre il presidente Koca e i due che hanno preso a calci l’arbitro, come riportato da RMC Sport, sono in custodia cautelare, il direttore di gara si trova ancora in ospedale e ci resterà fino al prossimo mercoledì in osservazione per il trauma cranico.

