Turci: «C’è tantissimo di Allegri nella Juve, si percepisce in tutte le palle giocate». Le dichiarazioni sui bianconeri

Tommaso Turci, giornalista di Dazn, prima di Genoa Juve ha parlato di Allegri e dei bianconeri.

LE DICHIARAZIONI – «C’è tantissimo di Allegri nella Juve, si percepisce in tutte palle giocate al massimo e al 100%. Tutti gli interpreti fanno la fase di non possesso, anche gli attaccanti. La Juve ha soluzioni per colpire e quando in vantaggio per gli avversari ci sono difficoltà».

