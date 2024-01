Le parole di Federico Balzaretti, direttore sportivo dell’Udinese, sul futuro di Lazar Samardzic. Tutti i dettagli

Federico Balzaretti ha parlato in occasione della conferenza stampa di presentazione di Lautaro Giannetti. Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese si è espresso sul futuro di Lazar Samardizic.

PAROLE – «Vogliamo lasciarlo tranquillo il più possibile per far sì che sia concentrato solo sull’Udinese, parliamo io e Cioffi con lui tutti i giorni per proteggerlo dalle voci. Poi parallelamente c’è sicuramente molto interesse intorno al ragazzo, perchè ha talento, ha qualità che ha già messo in mostra, normale che ci sia interesse ma anche qui non c’è nulla di imminente, vogliamo che sia concentrato e al top per la gara di Firenze, questa è la situazione in questo momento. I club che vedete scritti si sono avvicinati per avere informazioni, per capire la situazione, ma di imminente non c’è nulla. Esce di Lazar perchè è uomo desiderato ma abbiamo tanti ragazzi forti pronti per fare in modo che qualsiasi sia l’evenienza siamo pronti».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG