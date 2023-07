Federico Balzaretti, nuovo responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa dei suoi obiettivi

Federico Balzaretti, nuovo responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa dei suoi obiettivi.

BETO E BECAO – «L’Udinese è una società solida, non ha bisogno di vendere. Valorizzare i giocatori importanti ha fatto la storia dell’Udinese, ma non è una necessità vendere. Quando arriva un club il valore che dà a un nostro giocatore deve combaciare con quello che diamo noi, se arrivano offerte così ci si siede e si valuta quello che è il da farsi, sapendo che, ed è una delle forze del club, abbiamo un’area scouting straordinaria che sa sostituire i giocatori forti quando partono con altri giocatori forti».

SOTTIL – «C’è stato qualche contatto ma ora è giusto che si riposi perchè la stagione è lunga. Meritava assolutamente la conferma, dalle telefonate ciò che traspare e che ci sia tanta energia sia in me che in lui. L’Udinese l’anno scorso ha fatto partite importanti, ci è mancata continuità, soprattutto tra i due tempi. Si vedeva però che la squadra era preparata, che la squadra riceveva le direttive del mister, non vedo l’ora di lavorare con lui. Abbiamo un trascorso comune nelle giovanili del Torino, ci siamo incrociati da giocatore e abbiamo in comune il carattere».

LUCCA – «Una trattativa che non nascondiamo essere in evoluzione, non è definita ma sicuramente lo stiamo valutando».

SAMARDZIC – «Siamo in una fase molto embrionale del mercato per cui è tutto in divenire, sono d’accordo che Samardzic sia talmente forte e bello da far innamorare, ma giustamente fa innamorare molte squadre, è difficile non essere innamorati di un giocatore così. Intanto è un giocatore dell’Udinese e ne siamo felici, se arriverà l’offerta importante insieme prenderemo una decisione, la volontà è godercelo ancora, però il mercato è appena iniziato e sapete che può portare a scenari differenti. Ribadisco il concetto, la forza del club da trent’anni è l’avere pronta la soluzione successiva, di non piangersi mai addosso guardando sempre avanti. L’Udinese è la fotografia di come si lavora in un club».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG