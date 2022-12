Il difensore dell’Udinese, Jaka Bijol, ha parlato alla pagina Chiamarsi Bomber del suo inizio di stagione in Serie A

«Il gol contro l’Inter è stato qualcosa di speciale per me. Il primo in Serie A e davanti ai nostri tifosi. Spero di continuare così e aiutare sempre di più la squadra. Osimhen? Attaccante davvero forte, uno dei migliori che ho dovuto marcare».

