Brenner Souza da Silva, attaccante dell’Udinese, si è presentato parlando ai microfoni di Tv12 dei suoi obiettivi e dei suoi idoli. Le sue dichiarazioni:

«Poter giocare in Serie A è un’esperienza fantastica. Quando ero piccolo guardavo sempre le partite con mio nonno e mio padre. È una realizzazione del loro sogno che io sia qui e sono felice per questa opportunità. Cincinnati? È un posto dove ho imparato tanto e sono maturato. Ho passato alcuni momenti difficili, ma sono stato felice per com’è andato il campionato, un campionato che merita rispetto e sta crescendo sempre di più. Provo solo gratitudine per il club che mi ha aperto le sue porte e mi ha dato una possibilità fuori dal mio paese. Paragone Gabriel Jesus? Gli somiglio un po’, perché anche lui ha giocato da seconda punta prima di diventare un centravanti mobile. Mi fa piacere questo paragone perché è un grande giocatore. Obiettivi? Adattarmi il più rapidamente possibile per giocare sempre più minuti, conquistando il mio spazio. Voglio far vedere il mio calcio, segnare gol e portare in alto l’Udinese».

